Attaque au couteau à Arras : le déroulé d'une journée macabre

Parents, élèves et l'ensemble du corps enseignant sont encore sous le choc. Ce vendredi matin, aux alentours de 11h, un homme d'origine tchétchène, âgé de 20 ans et fiché S, a poignardé mortellement un professeur et blessé trois autres personnes dans lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais. Interpellé, il a ensuite été placé en garde à vue, en compagnie de sept autres personnes. Peu à peu, le scénario et le déroulé précis des évènements macabres de la matinée semblent se dessiner.

Le professeur de français a tenté de s'interposer

C'est en essayant de barrer la route à l'assaillant que Dominique Bernard, professeur de français, tombe, blessé mortellement sous les premiers coups de couteau du terroriste. Le tueur a ensuite pénétré à l'intérieur de l'établissement et s'en est pris à un deuxième enseignant, qu'il a grièvement blessé.

Mohammed Mogouchkov a ensuite pris à partie un troisième personnel de l'établissement, sous les yeux de Martin Doussot, professeur de philosophie. "À ce moment-là, j'ai voulu intervenir très rapidement en lui disant 'mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça' et j'ai vu qu'il me poursuivait. La personne qui était avec moi m'a dit 'N'y vas pas, il est très dangereux, il a des couteaux, tu n'as aucune chance.' J'ai donc fait demi-tour et j'ai dû m'éloigner. Je me suis barricadé derrière une porte vitrée", dit-il.

Au terme de ce funeste périple, l'agresseur a tenté de prendre la fuite mais a été interpellé par les forces de police qui ont fait usage de tasers, a indiqué Jean-François Ricard, Procureur de la République antiterroriste, dans une conférence de presse.

"C'est horrifiant"

Une élève de 1ère, bouleversée, a, elle aussi, vu l'agresseur s'en prendre aux personnels de l'établissement. "On était au premier étage et on l'a juste vu entrer dans le lycée et dans la cour. On a vu l'homme jeter le professeur à terre, le rouer de coups. C'est très traumatisant, c'est horrifiant et quand on sait qu'un professeur est décédé... Je n'arrive pas à imaginer", dit-elle.

Les élèves du lycée Gambetta avaient, cette semaine, fait l'objet d'un rappel des consignes de sécurité en cas d'incendie ou d'intrusion. Ces dernières semblent donc avoir été plutôt bien respectées et les élèves sont restés confinés pendant plus de trois heures. Les derniers lycéens témoins de l'agression n'ont été libérés qu'en fin d'après-midi après avoir livré leurs témoignages aux enquêteurs de la police judiciaire et des forces antiterroristes.