Attaque au couteau à Arras : «J'ai vu le tueur s'approcher», un élève du lycée Gambetta témoigne

Des parents en pleurs devant le lycée, des élèves confinés et une confusion régnante. Ce vendredi matin, le lycée Gambetta d'Arras dans le Pas-de-Calais expérimentait l'horreur. Mohammed Mogouchkov, 20 ans, d'origine tchétchène et fiché S, a poignardé mortellement un enseignant avant de blesser trois autres personnes et d'être finalement interpellé. Témoin d'une partie de la scène, Gaspard, élève du lycée, a réagi au micro d'Europe 1.

"Tout le long, on a été guidés"

"J'ai vu un mouvement de panique, je croyais que c'était un exercice au début", témoigne-t-il. Le jeune homme raconte ensuite avoir passé une tête par la fenêtre et aperçu "un homme à terre déjà touché par le tueur". Selon son récit, l'assaillant a ensuite poursuivi son macabre parcours en direction des lycéens. "J'ai vu le tueur s'approcher de nous. Du coup, on a fermé la porte et on a essayé de se cacher dans le foyer", poursuit l'élève.

Le groupe a ensuite été pris en charge, dit-il : "Quelqu'un du CDI est venu nous chercher pour nous isoler". La présence du corps enseignant a permis, selon ses mots, d'atténuer la frayeur collective provoquée par l'agression. "Tout le long, on a été guidés. Il n'y a pas eu trop de panique même si, forcément, quelques-uns étaient très stressés".