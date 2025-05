Après son sacre chez LR, Bruno Retailleau menace-t-il la stabilité du gouvernement François Bayrou ?

Tout juste élu président LR, Bruno Retailleau réunit ce mardi les cadres de son parti afin de détailler son projet. Une montée en puissance qui pourrait cependant précipiter son départ du gouvernement et faire voler en éclat le fragile équilibre que tente de maintenir le Premier ministre.

Après sa victoire écrasante avec près de 74% des voix pour prendre la tête des Républicains, Bruno Retailleau voit sa légitimité renforcée, ce que le ministre de l’Intérieur n’a pas tardé à faire valoir. "Cela me donne de la force", a-t-il lancé ce lundi sur Europe 1.

Il est désormais la pièce maîtresse d’un gouvernement sous tension, mais paradoxalement, cette montée en puissance pourrait précipiter son départ et faire voler en éclats l’équilibre fragile que tente de maintenir François Bayrou.

Retailleau, une ancre indispensable de l’exécutif

S’il s’était déjà affirmé comme l’homme fort du gouvernement, en contrôlant son parti, Bruno Retailleau s’impose désormais comme une ancre indispensable de l’exécutif, confortant sa position à droite et plus largement au sein du bloc central.

Mais cette victoire à un prix. Plus son influence grandit, et plus ses exigences vont suivre. Et s’il devait quitter le gouvernement, ce qui semble inévitable à terme, c’est tout l’édifice de François Bayrou qui risque de vaciller. Dimanche, le président du MoDem a salué la victoire de son ministre, soulagé, peut-être, mais aussi certainement inquiet.

Bayrou inquiet de perdre son "socle commun"

La ligne de fermeté portée par Bruno Retailleau, adversaire déclaré du "en même temps", crispe au sein du camp présidentiel. Certains députés macronistes appellent d’ailleurs à sa démission. En parallèle, après avoir échoué à prendre la tête de LR, Laurent Wauquiez guette le moindre faux pas pour tenter de reprendre la main.

Ainsi, les lignes de fractures devraient se creuser au fur et à mesure que les échéances électorales se rapprochent. Municipales 2026, présidentielle 2027… Bruno Retailleau se positionne. Et François Bayrou le sait : s’il perd son ministre, il pourrait aussi perdre le fragile "socle commun" qui assure la survie de son gouvernement.