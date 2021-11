Allocution présidentielle : pourquoi Macron ne parlera pas que de la crise sanitaire

En plein rebond de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français, mardi, à 20 heures. Une prise de parole attendue, notamment sur la troisième dose du vaccin, mais pas seulement. Il ne s’agit pas en effet d’une allocution consacrée uniquement à la situation sanitaire, comme cela a pu être le cas depuis un an et demi. Elle sera aussi l'occasion pour le chef de l'État de voir plus loin.

S'il sera bien question de vaccination, de troisième dose ou encore de port du masque, Emmanuel Macron ne prend pas uniquement la parole pour ça. Certes, l'épidémie repart et de nouvelles mesures vont donc être prises lors du Conseil de défense sanitaire, mardi matin. Mais en coulisses, cette allocution présidentielle est déjà préparée depuis un certain temps.

Dresser le bilan du quinquennat et les projets à venir

L'Élysée rappelle que le 12 juillet dernier, le chef de l'État lui-même s'était engagé à revenir devant les Français à l'automne. Nous y sommes et le président va aller bien au-delà des questions purement sanitaires. Emmanuel Macron veut en effet parler de la reprise économique, rappeler les réformes engagées ces derniers mois, vanter le plan de relance, le plan d'investissement France 2030 ou encore le contrat engagement jeune.

Le locataire de l'Élysée devrait également préciser ses intentions sur la réforme des retraites. En somme, il devrait dresser le bilan du quinquennat et ses projets pour les prochains mois et les prochaines années. À cinq mois de la présidentielle, cela n'a rien d'anodin. Sans le dire officiellement, Emmanuel Macron s'apprête à enfiler définitivement le costume d'un président candidat à sa réélection.