"France 2030" : Macron détaille son plan pour "redevenir une grande nation d'innovation"

Emmanuel Macron présente ce mardi son plan "France 2030", un plan d’investissement de 30 milliards d’euros pour développer les technologies d’avenir, dont 500 millions seront alloués aux technologies d'énergies renouvelables. Il a notamment appelé à réindustrialiser la France pour "redevenir une grande nation d'innovation et de recherche".

"La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d'euros pour répondre" à ce qui peut être considéré comme "une sorte de déficit de croissance français", a estimé Emmanuel Macron devant quelque 200 chefs d'entreprise et d'étudiants. Appelant à "un investissement massif dans notre stratégie d'innovation et d'industrialisation", il a souhaité que la France "retrouve un cycle vertueux : innover produire, exporter, et ainsi financer (son) modèle social" et le "rendre soutenable", a-t-il ajouté.

Devenir "leader de l'hydrogène vert"

Le chef de l'Etat a notamment souhaité faire émerger des réacteurs nucléaires de petites tailles, des SMR, plus économiques et plus écologiques, qui viendraient en appoint dans les centrales classiques, comme l'avait révélé Europe 1. "Nous sommes prêts à y investir un milliard d'euros d'ici 2030", a-t-il déclaré lors de la présentation du plan d'investissement "France 2030". "L'objectif numéro un, c'est de faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovant avec une meilleure gestion des déchets".

Il entend aussi que le pays devienne "leader de l'hydrogène vert". La France doit envisager la construction de "deux gigafactories ou électrolyseurs" pour devenir "leader de l'hydrogène vert" en 2030, ce qui permettra la "décarbonation de l'industrie", a annoncé le président de la République. Il faut "massivement investir pour aider à décarboner" l'industrie, a dit le chef de l'Etat, citant les secteurs de l'acier, du ciment et de la production chimique qui ont besoin d'hydrogène vert pour remplacer les énergies fossiles, ainsi que "l'alimentation des camions, bus, trains et avions".

"Produire le premier avion bas-carbone"

Quant à l'objectif du "rouler électrique", Emmanuel Macron a affirmé vouloir que la France produise 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici 2030. Rappelant que "les 30 dernières années ont été cruelles pour l'industrie automobile française", le chef de l'Etat a jugé cet objectif "atteignable" si "il y a une vraie stratégie coopérative, en particulier de nos grands constructeurs". Son autre ambition est également de pouvoir produire à cette date le premier avion bas-carbone.

Concernant le domaine de la santé, Emmanuel Macron a annoncé que 7,5 milliards d'euros lui seront destinés pour la création de 20 biomédicaments. Deux milliards d'euros seront également investis dans le secteur de l'agriculture, dans des innovations de "rupture", notamment en robotique.