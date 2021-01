Accélérer sur le vaccin, le maître mot du Conseil de défense

Aller plus vite sur les vaccins. Au lendemain des annonces du ministre de la Santé Olivier Véran sur l'élargissement de la campagne de vaccination, et à la veille d'une conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, le gouvernement est contraint d'accélérer sur les vaccins. Le sujet était d'ailleurs sur la table du Conseil de défense qui s'est tenu mercredi matin, puis sur celle du Conseil des ministres. Car l'exécutif, aidé par deux cabinets de conseil privés, réfléchit à la manière d’optimiser son dispositif vaccinal.

"Sur la stratégie, on n'est pas les plus mauvais"

Mardi, Emmanuel Macron a précisé que cinq à six centres de vaccination seraient installés dans chaque département. L’Élysée travaille également à une simplification du recueil du consentement dans les Ephad pour suivre le nouveau leitmotiv "amplifier, accélérer, simplifier", dévoilé par Olivier Véran.

Reste que mercredi matin l'humeur était un peu maussade à l'Élysée. Et face aux polémiques sur le vaccin certains s'agacent, à l'instar de ce conseiller. "Sur la stratégie, on n'est pas plus les plus mauvais. Nos écoles sont ouvertes, la situation est maitrisée et les réanimations sont stables", assène-t-il peut-être en référence au nouveau confinement récemment décrété en Grande-Bretagne par le Premier ministre Boris Johnson.

Le gouvernement se sait sur le fil

Mais le gouvernement se sait sur le fil, et Jean Castex devra répondre à de multiples questions jeudi, lors d'une conférence de presse prévue à 18h. Stations de ski, restaurants et bars, salles de sports... les interrogations sont aussi nombreuses que la pression est forte. Et un membre de l'exécutif de décrypter : "on est partagé entre donner de la visibilité et éviter les déceptions."