Antisémitisme : «LFI a fait de la haine d'Israël une stratégie électorale», affirme Aurore Bergé

Ce lundi, le gouvernement a reçu un rapport sur la lutte contre l'antisémitisme. D'après ce dernier, la France est le pays européen où les Juifs sont le plus persécutés puisqu'une agression physique a lieu tous les trois jours. Les agresseurs sont de plus en plus jeunes, la moitié des actes antisémites étant réalisés par les moins de 35 ans.

Un phénomène amplifié par l'extrême gauche ?

Aujourd'hui, les moins de 35 ans représentent presque la moitié des actes antisémites et 23% d'entre eux jugent "acceptable" de taguer une synagogue ou un commerce juif. Pour le gouvernement, l'origine de cette haine ne fait aucun doute.

"La responsabilité historique de l'extrême gauche dans le 'réarcinement' (ndlr, remettre au goût du jour) de l'antisémitisme est écrasante, accablante", explique la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. "Je le dis, je le répète et je l'assume. Depuis le 7 octobre 2023, cette responsabilité tient en trois lettres : LFI. Un parti politique qui a fait de la haine d'Israël non pas un dérapage, mais bien une stratégie électorale", conclut-elle.

Ce rapport pointe la responsabilité de l'extrême gauche dans la modernisation de l'antisémitisme et présente plusieurs solutions, comme le renforcement du cadre juridique avec des sanctions beaucoup plus lourdes, mais aussi la mise en place de référents dans les écoles, dédiés à cette cause.