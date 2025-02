Danse avec les stars : PETA demande à l'émission d'arrêter d'utiliser des plumes d'oiseaux

À quelques jours du lancement de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", l'association de défense des animaux demande à la production de l'émission de renoncer aux plumes d'oiseaux, utilisées pour les tenues des candidats.

Envoyez valser les plumes ! PETA a envoyé ce lundi 3 février une lettre à la production de Danse avec les stars pour lui demander d'arrêter d'utiliser des plumes d'animaux pour les tenues des candidats de la 14ème saison de l'émission, lancée ce vendredi sur TF1. "Les plumes d’oiseaux n’ont pas leur place sur la piste de danse", insiste James Fraser, représentant de l’association en France. "Les plumes sont obtenues au prix de la grande souffrance des oiseaux auxquels elles appartiennent. Elles n’ont pas leur place sur une piste de danse ou au sein d’un programme comme le vôtre, qui vise à divertir et à émerveiller le public".

La version britannique de DALS n'utilise plus des plumes animales

PETA appelle Danse avec les stars à suivre l'exemple de la version britannique du show, Strictly Come Dancing, diffusée sur la BBC, qui n'utilisera plus des plumes animales dès la saison prochaine. "La majorité des plumes utilisées pour les costumes de danse proviennent d’autruches. Or, une enquête menée par PETA États-Unis dans des élevages et des abattoirs d’autruches en Afrique du Sud a révélé que ces oiseaux intelligents et sensibles sont envoyés à l’abattoir à seulement un an", écrit l'association.

"Sur les images, on voit des autruches terrifiées recevant des chocs électriques avant d’être égorgées et que leurs plumes soient arrachées de leur corps encore chaud. D’autres oiseaux (comme les faisans, les perroquets et les paons) sont également exploités pour leurs plumes", poursuit PETA. La production de Danse avec les stars répondra-t-elle favorablement à la demande de l'association ? TF1 n'a pour l'instant pas réagi publiquement.

Un an après la victoire de Natasha St-Pier et de son danseur Anthony Colette à l'issue d'une saison mouvementée, marquée par un clash avec Inès Reg, douze stars s'apprêtent à faire des étincelles sur le parquet de Danse avec les stars. Parmi elles, la journaliste Sophie Davant, que vous pouvez écouter tous les samedis sur Europe 1, mais aussi Lénie, ancienne candidate de la Star Academy, Adil Rami, Julie Zenatti, ou encore Florent Manaudou.