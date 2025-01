Julie Zenatti sur sa participation à Danse avec les stars : «Mon fils est persuadé que je vais faire la Star Academy !»

À 43 ans, l'interprète de "Si je m'en sors" se sent prête à se "mettre en danger" en rejoignant la douzième saison de "Danse avec les stars", lancée le 7 février prochain sur TF1. Mais à la maison, la nouvelle a suscité une réaction étonnante de son fils Elias, 8 ans, persuadé qu’elle s'apprête à intégrer… la "Star Academy" !

La production de Danse avec les stars l'avait dans son viseur depuis plusieurs années... Après avoir décliné l'invitation à deux reprises, Julie Zenatti a finalement accepté de participer à l'émission cette année, non sans avoir longuement hésité. "J'y suis d'abord allée à reculons parce que j'avais peur du jugement et du regard des autres", nous confie la chanteuse lors d'une interview, juste après la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison de DALS, jeudi 16 janvier au siège de TF1. "Je suis assez proche de mon public. Je ne savais pas comment il allait percevoir ma participation à l'émission et le fait que je mette la musique entre parenthèses pendant quelques mois", poursuit Julie Zenatti.

L'artiste a finalement reçu des retours positifs de ses fans, qui trouvent l'émission très "humaine". Mais avant de se lancer, elle a aussi attendu le feu vert de ses deux enfants, Ava, 14 ans, et Elias, 8 ans. "Je ne voulais pas que ma fille ait honte. J'avais peur qu'on lui dise : 'Ta mère fait Danse avec les stars, mais ce n'est pas une star, ta mère !'", nous explique-t-elle. "Finalement, elle a trouvé ça super cool". Son petit garçon Elias n'a en revanche pas vraiment compris où sa mère mettait les pieds. "Il croit que je vais faire la Star Academy !", nous assure Julie Zenatti en explosant de rire. "Il ne connaît pas Danse avec les stars, c'est pour ça. Mais, le connaissant, je pense qu'il voudra venir me voir danser. Il est très curieux !".

C'est aussi parce que ses enfants ont grandi que Julie Zenatti a décidé de participer à DALS cette année. "Je n'ai pas l'impression de les abandonner pour aller chercher quelque chose d'autre", souligne-t-elle. À 43 ans, l'interprète de Si je m'en sors sent qu'il est temps de sortir de sa zone de confort. "Je me mets en danger avec DALS car je suis pudique et timide. Ça va être un vrai défi de travailler en proximité avec un danseur que je ne connais pas, et de le laisser entrer dans mon espace. Mais je me sens forte et capable de le faire".

Autre crainte de Julie Zenatti : danser avec des talons dans des tenues très féminines. "Ma première pensée a été de me dire : 'Je ne veux pas être trop sexy, j'ai deux enfants, j'ai 43 ans. Je ne veux pas être sexualisée'. Et puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins vieille que ce que je pensais !", nous confie la chanteuse, le sourire aux lèvres, visiblement plus sereine aujourd'hui. "Avec cette aventure, je réalise que j'ai toutes mes capacités physiques et que j'ai la niaque d'une gamine !".

Mais hors de question de se mettre la pression. Comme sa concurrente Sophie Davant, Julie Zenatti participe à Danse avec les stars pour se prouver des choses à elle-même, tout en s'amusant : "Ce n'est qu'un jeu ! On est là pour rigoler. Je ne vise ni le trophée ni l'Opéra de Paris", conclut-elle en plaisantant. Et si cet état d'esprit l'emmenait loin de la compétition ?