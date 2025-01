«J’arrête tout» : Anthony Colette prend une décision radicale après son éviction de «Danse avec les stars»

Deux semaines après avoir annoncé qu'il avait été écarté de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", Anthony Colette, figure emblématique de l'émission, a pris une décision radicale pour la suite de sa carrière.

Anthony Colette veut tourner la page Danse avec les stars le plus vite possible. Il y a deux semaines, le danseur de 29 ans annonçait sur son compte Instagram qu'il ne participerait malheureusement pas à la 14ème saison de l'émission, lancée le 7 février prochain sur TF1. Une décision prise contre son gré, un an après sa victoire avec la chanteuse Natasha St-Pier. "Ce serait mentir de prétendre que j’ai choisi volontairement d’arrêter cette aventure maintenant", confiait-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pris de court, Anthony Colette a dû repenser son avenir professionnel. Et, contre toute attente, le jeune homme a décidé... d'arrêter totalement la danse ! "Tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec DALS, les stages de danse, les trucs comme ça, j'arrête tout", a-t-il révélé mardi 28 janvier lors d'un live sur Twitch. "C'est terminus tout ça ! (...) Il faut que je coupe, passer à autre chose dans la tête. Les stages de danse, je n'en ferai pas un de l'année. J'arrête même la danse. Je ne vais pas aller m'entraîner", a-t-il ajouté, visiblement déterminé.

Le danseur souhaite passer à autre chose et se consacrer à de nouveaux projets. "J'ai des projets dans la comédie, donc je suis trop content. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour le milieu d'année. Je suis en train d'écrire un scénario, aussi. C'est ma passion, d'écrire", a-t-il révélé ce mercredi 29 janvier, toujours sur Twitch. Anthony Colette a déjà une petite expérience d’acteur : il a incarné Hadrien dans plusieurs épisodes du feuilleton Demain nous appartient. Mais il n'a pour l'instant jamais envoyé son travail d'écriture à des producteurs. "Là, je vais commencer. Je me dis que je vais avoir 30 ans et qu'il faut peut-être que je m'y mette !", souligne-t-il. Fini les parquets de danse, place aux plateaux de tournage !

La suite après cette publicité