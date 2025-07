«Je ne viens qu'avec mon maillot et ma serviette» : à Marseille, les touristes et habitants désabusés face aux voleurs qui ratissent les plages

Alors que les touristes commencent à arriver en masse à Marseille, les voleurs en profitent souvent pour exercer sur les plages. Dans la cité phocéenne, les vacanciers, comme les habitués, font face aux vols et aux nombreuses incivilités. Pour combattre cela, les forces de l'ordre ont revu leur dispositif à la hausse.

Pendant les vacances d'été, la prudence est de mise. Les voleurs en profitent souvent pour faire main basse sur les sacs et serviettes. Exemple à Marseille, où l'État et la ville ont gonflé les effectifs de surveillance sur le littoral pour rassurer les vacanciers, comme les habitués, qui font face aux vols et à de nombreuses autres incivilités.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a des mains baladeuses"

14 heures, top départ pour Christiane. Habituée de la plage des Catalans, elle fuit systématiquement les après-midi. "C'est sans arrêt que les moniteurs annoncent de faire attention à son sac, à son téléphone... Mais les gens, il leur faut toujours le téléphone à la main, alors ils se le font voler", dénonce-t-elle au micro d'Europe 1.

Autre plage, plus au sud, et même constat à la Pointe-Rouge pour Michel. Les voleurs font, là-aussi, souvent main basse sur les serviettes. "Surtout les jeunes, les ados, ils ne font pas attention. Ils partent se baigner, ils laissent les sacs et les portables, et après il y a des mains baladeuses ou des sacs qui s'envolent vite ! C'est pour ça que nous avons des consignes gratuites et il faut en profiter", indique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Mieux ne vaut pas être "volable"

Question de prudence et de bon sens, souligne ce retraité, qui n'a jamais été victime de vol en 60 ans ici. "Comme on dit, il ne faut pas être volable, faire étalage de son portable, des montres, des chaînes. Il faut être discret c'est tout. Moi, à la plage, je viens avec le maillot et la serviette. J'ai toujours été prudent. Et oui, on connait sa ville", conseille le retraité.

C'est pourquoi le directeur de la sécurité publique, Cédric Esson, revoit son dispositif policier à la hausse. "On étoffe notre dispositif cette année et on est là pour rappeler les règles à ceux qui ne voudraient pas les respecter. Cette année les CRS reviennent sur le littoral, après avoir été mobilisés sur les JO l'an dernier. Et là je pense qu'on joue aussi l'image de la ville, et on joue notre crédibilité", estime-t-il. Et face aux voleurs, des policier physionomistes, en civil, parcourent les plages tout cet été.