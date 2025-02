Trêve avec le Hamas : Israël confirme la reprise des négociations lundi, à Washington

Israël a confirmé samedi dans un communiqué que les négociations indirectes avec le mouvement islamiste palestinien Hamas, portant sur la deuxième phase de leur accord de trêve, allaient reprendre comme prévu dès lundi, à Washington.

M. Netanyahu et Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, se sont entretenus samedi et sont convenus que les discussions débuteraient "lors de leur rencontre à Washington lundi", selon le communiqué du bureau du Premier ministre. L'Américain discutera ensuite dans la semaine avec le Premier ministre du Qatar et de hauts responsables égyptiens, ajoute le texte.

