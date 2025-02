Israël : une ancienne otage s'engage à se battre pour ceux restés à Gaza

Alors que la libération des otages se poursuit entre Israël et le Hamas, Doron Steinbrecher, libérée le 19 janvier, a pris la parole dans une vidéo diffusée sur la "place des Otages" et sur les chaînes de télé ce samedi, pour dire aux familles des otages qu'elle ferait "tout" pour permettre leurs libérations de la bande de Gaza.

Libérée de captivité le 19 janvier, l'Israélienne Doron Steinbrecher a pris la parole pour la première fois samedi pour dire qu'elle ferait "tout" pour permettre la libération de tous les otages restant dans la bande de Gaza. "Aux familles dont les proches sont toujours en captivité, je veux vous dire que vous n'êtes pas seules", a-t-elle déclaré dans un message enregistré, "je ferai tout pour que tout le monde rentre chez soi".

Doron Steinbrecher, qui était apparue dans des documents de propagande du mouvement islamiste Hamas lors de sa captivité, a expliqué qu'elle tenait à apparaître publiquement et montrer qu'elle allait "bien" même s'il lui était difficile d'être filmée à nouveau.

"Je ne suis plus la captive du Hamas et je suis chez moi"

La vidéo a été diffusée sur les écrans géants de la "place des Otages" à Tel-Aviv, lieu emblématique de la mobilisation pour la libération des captifs, ainsi que sur des chaînes de télévision israéliennes. Portant une perruque brune masquant ses cheveux clairs, la jeune femme israélo-roumaine a expliqué qu'elle ne porterait "plus de rose" comme elle en portait lorsqu'elle fut remise par des combattants armés du Hamas à des équipes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Gaza.

"Je comprends que tout le monde me connaisse (...) comme cette fille blonde portant du rose, 'âgée de 31 ans et originaire de Kfar Aza'" (le kibboutz où elle avait été enlevée le 7 octobre 2023), a-t-elle raconté en référence à la couverture de sa libération, "mais je ne suis plus cette blonde et je ne porterai plus de rose". "Je ne suis plus la captive du Hamas et je suis chez moi", a-t-elle conclu.

Doron Steinbrecher est sortie de l'hôpital de Sheba, près de Tel-Aviv le 26 janvier, tout comme Emily Damari et Romi Gonen, les deux autres jeunes femmes avec lesquelles elle a été libérée. L'établissement de santé avait indiqué qu'il continuerait "à les soigner selon les besoins à l'avenir", sans fournir aucun détail sur leur état de santé ni sur les traitements dispensés.

Parmi les otages libérés depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas il y a près de deux semaines, très peu ont pris la parole. Sur les 251 personnes emmenées comme otages dans la bande de Gaza lors de l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, 76 sont toujours détenues à Gaza, dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.