Le point de passage de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, doit ouvrir samedi

Après l'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, le point de passage de Rafah doit ouvrir samedi. Le responsable du Hamas a indiqué qu'il s'agissait d'une "décision d'Israël". Cette décision permettrait d'évacuer les blessés, "en vertu de l'accord de cessez-le-feu", selon une source proche du dossier.

Le point de passage de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza, et l'Egypte doit ouvrir samedi après l'échange de prisonniers entre Israël et le Hamas, ont indiqué vendredi à l'AFP une source du Hamas et une autre proche des négociations.

"Les médiateurs ont informé le Hamas de la décision d'Israël d'ouvrir le point de passage de Rafah", a indiqué le responsable du Hamas. La seconde source, proche des discussions, a précisé que cette décision permettrait l'évacuation des blessés, "en vertu de l'accord de cessez-le-feu".