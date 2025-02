Libération d'Ofer Kalderon : une «immense joie» pour Olivier Jaoui et Ange Kalderon, ses cousins

Ce samedi, Emmanuel Macron a partagé "le soulagement et la joie immenses" des proches du Franco-Israélien Ofer Kalderon, libéré "après 483 jours d'un enfer inimaginable" aux mains du Hamas palestinien. Ange Kalderon et Olivier Jaoui, ses cousins, se sont exprimés au micro d'Europe 1.

Le président français Emmanuel Macron, a dit partager samedi sur X "le soulagement et la joie immenses" des proches du Franco-Israélien Ofer Kalderon, libéré "après 483 jours d'un enfer inimaginable" aux mains du Hamas palestinien. Il a fait part de ses pensées pour le dernier otage franco-israélien encore prisonnier du mouvement islamiste, Ohad Yahalomi, et assuré que la France mettait "tout en œuvre pour parvenir à sa libération sans délai".

Ofer Kalderon est libre ! Nous partageons le soulagement et la joie immenses de ses proches après 483 jours d’un enfer inimaginable.



Nous pensons à Ohad Yahalomi, toujours aux mains du Hamas, et à sa famille. La France met tout en œuvre pour parvenir à sa libération sans délai. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 1, 2025

8 otages français enlevés le 7-Octobre

Ofer Kalderon a été libéré samedi par le Hamas, en même temps que l'Israélien Yarden Bibas, et remis par le CICR à l'armée israélienne. Il faisait partie comme Ohad Yahalomi de la liste des 33 premiers otages libérables par le Hamas. Huit otages ayant la nationalité française avaient été enlevés le 7 octobre 2023. Deux d'entre eux sont morts et quatre avaient été libérés.

Ofer Kalderon, franco-israélien de 54 ans, a été enlevé au kibboutz Nir Oz en compagnie d'Erez et de Sahar, son fils et sa fille âgés respectivement de 12 et 16 ans à l'époque. Les deux adolescents ont été libérés le 27 novembre 2023 lors de la première trêve. Ohad Yahalomi, qui a eu 50 ans en captivité, a été enlevé dans sa maison du kibboutz Nir Oz. Son fils Eitan (12 ans) a été libéré le 27 novembre 2023.

La joie de la famille d'Ofer Kalderon

Olivier Jaoui, membre de la famille d'Ofer Kalderon, s'est exprimé ce samedi sur Europe 1. Il a confié lui aussi sa joie après des mois d'inquiétudes. "Nous nous autorisons enfin à une immense joie et nous freinons la haine, la tristesse et un peu les larmes amères en songeant aux autres", a-t-il expliqué au micro de Lénaïg Monnier.

"Nous le voyons bien sûr fort amaigri, mais son sourire efface le reste comme notre joie efface notre tristesse", répond à son tour Ange Kalderon, cousin de l'otage libéré.

33 otages, dont 8 décédés, doivent être remis à Israël

Durant les six semaines de la première phase de la trêve, 33 otages israéliens au total, dont huit décédés, doivent être remis à Israël contre environ 1.900 prisonniers palestiniens. L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.210 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages annoncés comme morts.

Sur 251 personnes enlevées, 77 sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 34 mortes selon l'armée. L'offensive israélienne de représailles a fait au moins 47.460 morts à Gaza en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.