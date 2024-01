«Supernova : massacre à la rave-party» : un documentaire inédit sur le drame du 7 octobre, récit et témoignages des rescapés

Emmanuel Macron rendra hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas le 7 février aux Invalides à Paris. Quatre mois après les attaques du 7 octobre, 1.140 personnes, dont 41 Français, ont été tuées ce jour-là dans les kibboutz et au festival Nova, près de la frontière avec la bande de Gaza. Une fête innocente qui s'est terminée en bain de sang et en scènes de torture comme le montre le documentaire "Supernova : massacre à la rave-party". 212 vidéos, des messages vocaux et des vidéos caméras de surveillance ont été compilés avec des témoignages de rescapés. Europe 1 a assisté à l'unique projection parisienne.

"Fais la mort, joue la morte !"

Ni voix off, ni commentaires. Les images sont tournées au smartphone, à la va-vite, seules les heures et minutes défilent. "Alerte rouge ! Alerte rouge ! Il y a des missiles !" peut-on entendre. "J’ai tellement peur", "j'suis défoncé", commente un jeune homme en filmant le ciel. Autre caméra, celle des terroristes à moto qui hurlent que le sang va couler…

Des jeunes se cachent, filment leur visage en gros plan, au sol, dans les buissons. D'autres commentent, paniquent, prient et appellent leurs parents. Ce seront pour beaucoup leurs dernières paroles. "Fais la morte, joue la morte !" entend-on encore dans le documentaire.

130 otages toujours détenus par le Hamas

On devine une course folle dans les champs enregistrée par une festivalière. Les dernières images sont filmées par un policier qui découvre, tremblant, le désastre. "Est-ce qu'il y a un signe de vie ?" demande-t-il. 367 festivaliers sont morts à Nova.

130 otages sont toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre. Des médicaments doivent leur être acheminés, de même qu'une aide humanitaire pour les civils palestiniens, selon un accord négocié par la France et le Qatar.