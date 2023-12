Israël-Hamas : l'armée française tire des enseignements des combats

Guerre des tunnels, capacité de mobilisation et force morale, les généraux français tirent des enseignements du conflit opposant le Hamas et Israël. L'armée française suit à distance, mais attentivement, ce qu'il s'y passe. Et elle en tire des leçons en matière de stratégie militaire. Parmi les premiers enseignements, on trouve le combat urbain et plus particulièrement la guerre souterraine. Certaines troupes tricolores ont déjà été confrontées à ce milieu confiné, notamment en Afghanistan et au Mali, mais il n'est pas "totalement maîtrisé", reconnaît à Europe 1 une source militaire.

L'armée française doit progresser

Le combat souterrain, demande une organisation extrêmement rigoureuse, avec un appui fort du génie et des sapeurs pour déminer les pièges des réseaux. L'armée française doit progresser, notamment sur les drones et les robots pour l'exploration, d'autant qu'en 2050, sur Terre, sept habitants sur dix vivront dans des villes. L'autre leçon donnée par la guerre à Gaza consiste à pouvoir mobiliser rapidement une réserve de soldats capables de tenir plusieurs fronts y compris à l'intérieur du territoire tout en étant de nature à "fédérer la nation", précise le chef d'état-major de l'armée de terre.

Si la société israélienne semble divisée sur la conduite politique de cette guerre, elle reste tout de même soudée derrière son armée et les critiques entendues ne remettent pas en cause l'opération militaire en cours dans la bande de Gaza.