SONDAGE - Plus de 6 Français sur 10 estiment que la France manque de courage face à l'Algérie

Les Français très critiques de la stratégie diplomatique de la France face à l'Algérie. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, qui détermine que 64% des personnes interrogées pensent que le gouvernement d'Emmanuel Macron manque de courage face à Alger.

Dans le détail, 13% des sondés sont convaincus par l'action de Paris, tandis que 22% ne se prononcent pas sur la question.

Les sympathisants de LR et du RN très critiques

Par rapport à un sondage similaire réalisé les 18 et 19 mars derniers, l'opinion est restée stable puisque 65% des Français avaient répondu à l'affirmative, et 15% soutenaient la stratégie diplomatique envers l'Algérie.

Les résultats sont toutefois partagés en fonction de la proximité politique. Ainsi, 52% des personnes affiliées à la gauche estiment que la France manque de courage : 50% pour LFI, 51% pour le PS et 50% chez les Écologistes. Du côté de la majorité présidentielle, ce sont 68% des sympathisants qui sont d'accord avec la question posée.

Toutefois, les pourcentages sont largement plus élevés à droite de l'échiquier politique. En effet, ils sont 83% parmi les sympathisants des Républicains à critiquer la gestion d'Emmanuel Macron sur la question algérienne. Un taux qui grimpe à 84% pour les électeurs du Rassemblement national.

Les jeunes sont partagés

L'âge est également un facteur de différenciation. Si 73% des 65 ans et plus pensent que la France manque de courage face à l'Algérie, ils ne sont plus que 54% à être d'accord chez les 25-34 ans. Une opinion plus exacerbée chez les hommes (72%) que chez les femmes (57%) est également à noter.

Ces derniers jours ont été marqués par une dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, avec la condamnation à 5 ans de prison pour l'auteur franco-algérien Boualem Sansal et celle du journaliste Christophe Gleizes à 7 ans de prison.

Le sondage a été réalisé sur Internet entre le 16 et le 19 mai auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.