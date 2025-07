Boualem Sansal : la situation diplomatique entre Paris et Alger en attente du verdict du procès de l'auteur

Dans un contexte de tensions toujours plus fortes entre paris et Alger, l'écrivain Boualem Sansal connaitra l'issue de son sort ce mardi. Si le parquet algérien se prononce ne faveur de sa condamnation à dix ans de prison, ceci pourrait effectivement avoir des répercussions sur le conflit diplomatique opposant les deux pays.

Alors que le Quai d'Orsay regrette vivement la lourde condamnation d'un journaliste français en Algérie, cette nouvelle affaire est de nature à tendre un peu plus les relations diplomatiques entre Paris et Alger. À la veille du verdict du procès en appel de Boualem Sansal, dans lequel le parquet demande dix ans de prison contre l'écrivain, le conflit diplomatique entre les deux pays pourrait encore s'aggraver.

Grâce présidentielle

Si le parquet algérien réclame dix ans de prison contre l'écrivain franco-algérien, c'est une sentence qui pourrait mettre en danger les jours de Boualem Sansal, âgé de 80 ans et atteint d'un cancer grave. Le gouvernement français tempère donc pour éviter à tout prix une nouvelle escalade des tensions avec Alger, tout en réclamant la libération immédiate et sans condition de l'auteur.

Dans l'entourage de Boualem Sansal, si les membres de son comité de soutien gardent espoir, certains rappellent qu'il s'agit bien d'un procès politique. "Nous avons des signaux encourageants mais pas suffisants. C'est un régime complètement imprévisible, il ne faudrait donc pas avoir un excès d'optimisme", explique un proche de l'écrivain.

Il faut dire que dans un contexte de tensions extrêmes entre la France et le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, l'auteur incarne surtout depuis plus de six mois, la figure vivante du rapport de force entre les deux pays. L'ultime recours envisagé par le Quai d'Orsay en cas de condamnation, est la grâce présidentielle qui pourrait être accordée par le président algérien samedi prochain, à l'occasion de la fête de l'Indépendance en Algérie. Un acte politique qui sonnerait alors comme une main tendue à Paris, près d'un an jour pour jour après le début de l'escalade.