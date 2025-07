Eliot Deval et vous - Boualem Sansal et Christophe Gleizes condamnés : quels leviers Paris peut-il activer pour faire pression sur Alger ?

Les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie se ravivent après la détention de deux ressortissants français par Alger. Sur l'émission "Eliot Deval et vous" sur Europe 1, le chroniqueur Paul Melun appelle à des mesures de rétorsion fermes, évoquant sanctions économiques, restrictions de visas et pressions diplomatiques.