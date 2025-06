SONDAGE - 87% des français estiment qu’il faut empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 87% des Français considèrent qu'il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le 13 juin, Israël a lancé une attaque sans précédent contre des sites nucléaires iraniens, car Téhéran s'approcherait du "point de non-retour" dans l'obtention de la bombe atomique.

Dans la nuit du 12 au 13 juin dernier, Israël a débuté une attaque sans précédent contre des sites nucléaires et des hauts responsables iraniens. Selon le Mossad, Téhéran s'approcherait du "point de non-retour" dans l'obtention de la bombe atomique. Depuis, des centaines de sites militaires et nucléaires ont été détruits par les frappes israéliennes, et plusieurs haut gradés iraniens tués.

Du côté de l'Hexagone, 87% des Français considèrent qu'il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche.

Pas de clivage politique

Dans le détail, une très grande majorité de Français pense qu'il ne faut pas que Téhéran obtienne la bombe atomique. Et ce, peu importe l'âge, le sexe ou la situation professionnelle des sondés. Seuls les 18-24 sont légèrement moins en adaquation avec cette idée, avec 22% qui répondent "non" à la question : "faut-il empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire ?". À l'inverse, du côté des plus de 50 ans et des 65 ans et plus, 90% et 92% des sondés considèrent que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire.

La proximité politique n'influe pas non plus sur l'avis des sondés. 88% des partisans de gauche pensent qu'il faut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, tout comme 92% des électeurs de la majorité présidentielle et 93% de ceux de droite. Les scores sont légèrement plus faibles du côté de la France insoumise et du Rassemblement national, où respectivement 20% et 17% des personnes interrogés ont répondu "non" à la question : "faut-il empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire ?".

Échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.