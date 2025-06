Israël : l'incroyable opération d'infiltration du Mossad en Iran

Les frappes israéliennes en Iran reposent sur une infiltration du Mossad entamée il y a des années. Des agents israéliens ont établi une base de drones sur place, neutralisé la défense aérienne et permis de cibler l’état-major iranien. Une opération déjà qualifiée d’historique pour les services israéliens.

Les récentes frappes de la part d'Israël contre des sites stratégiques en Iran ne s’expliquent pas uniquement par une supériorité technologique. Elles sont aussi le fruit d’une opération de renseignement de grande ampleur, patiemment mise en place depuis plusieurs années par le Mossad.

Une infiltration au sommet du pouvoir iranien

Le renseignement extérieur israélien a méthodiquement étendu son réseau au sein même du régime iranien. Des agents infiltrés auraient réussi à approcher les cercles les plus proches du pouvoir, permettant au Mossad d’accéder à des données sensibles sur le programme nucléaire.

Depuis deux ans, cette stratégie d’infiltration s’est intensifiée. Le Mossad recrute désormais directement en Iran, s’appuyant sur des sources locales prêtes à fournir des informations classées secret-défense. Mais il ne s’est pas contenté de collecter des renseignements : il a aussi pris une part active aux opérations sur le terrain.

Une base de drones clandestine au cœur de l’Iran

Selon des sources concordantes, des agents israéliens auraient réussi à établir une base de drones à l’intérieur même du territoire iranien. Ces aéronefs, introduits discrètement à bord de camions, auraient été activés au moment du déclenchement des hostilités. Cette manœuvre aurait permis de neutraliser les systèmes de défense aérienne iraniens, ouvrant la voie aux F-35 de Tsahal.

Des frappes ciblées contre le commandement militaire

L’infiltration du Mossad a également permis de suivre en temps réel les déplacements de l’état-major de l’armée de l’air iranienne. Tous les commandants avaient été réunis dans le cadre d’un exercice. Le renseignement israélien en a profité pour transmettre leur position aux forces armées, qui ont frappé avec une précision chirurgicale.

Une opération d’envergure historique

Cette mission, combinant renseignement humain, logistique clandestine et frappe militaire, est déjà décrite comme l’une des plus audacieuses et des plus réussies de l’histoire du Mossad. Une opération qui redéfinit, selon plusieurs analystes, les capacités d’action d’Israël bien au-delà de ses frontières.