Israël-Iran : pourquoi la bombe américaine GBU-57 est-elle essentielle pour l'État hébreu ?

Israël cherche à détruire le site nucléaire iranien de Fordo, enfoui sous une montagne, mais ne dispose pas de la bombe nécessaire : la GBU-57, une bombe américaine ultra puissante capable de pénétrer jusqu’à 60 mètres de roche. Seuls les bombardiers B-2 américains peuvent la larguer, et Donald Trump refuse pour l’instant de la fournir à Israël.

Israël poursuit son offensive contre l’Iran en ciblant en priorité les sites liés au programme nucléaire. Parmi eux, le site de Fordo, où est produit de l’uranium enrichi. Installé sous une montagne, ce complexe est extrêmement difficile à atteindre. Pour le détruire, il faudrait utiliser des bombes capables de pénétrer profondément sous terre, comme la GBU-57, une arme américaine surnommée Bunker Buster.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Longue de 6 mètres et pesant 14 tonnes, dont près de 3,5 tonnes d’explosifs, la GBU-57 peut traverser jusqu’à 60 mètres de roche et d’acier. C’est dix fois plus que les missiles balistiques israéliens actuels. Or, le site de Fordo est enterré à plus de 80 mètres de profondeur. Pour espérer le neutraliser, plusieurs de ces bombes seraient nécessaires, d’autant que l’arsenal conventionnel israélien n’est pas suffisant pour un tel objectif.

Israël tente de faire céder Donald Trump

Problème : seule l’aviation américaine peut larguer cette bombe, car elle n’est compatible qu’avec les bombardiers furtifs B-2. Une limitation qui empêche Israël de disposer de cet outil crucial. Et à ce jour, Donald Trump refuse de céder cette arme à Tsahal, de peur d’impliquer directement les États-Unis dans le conflit. Washington redoute qu’un tel transfert ne fasse basculer l’affrontement régional en guerre ouverte.