Séisme en Turquie et en Syrie : le Qatar annonce l'envoi de conteneurs pour loger les sinistrés

Plus de dix jours après le séisme de magnitude 7,8 survenu dans le sud-est de la Turquie, il y a ces images presque miraculeuses de survivants extraits des décombres par les sauveteurs. Mais il y a aussi ce bilan humain qui ne cesse de s'alourdir et qui a franchi jeudi soir la barre des 40.000 morts, auxquels il faut ajouter des milliers de déplacés et de sans-abri. Pour leur venir en aide, Ankara a notamment pu compter sur le soutien du Qatar qui, en début de semaine, a annoncé l'envoi de conteneurs en Turquie afin d'offrir un toit à ces sinistrés, comme le rapporte La Croix. Un soutien bienvenu alors que, la nuit, le mercure descend régulièrement en-dessous de 0 degré en ces temps hivernaux.

Des conteneurs également issus d'un stade de la Coupe du monde

En automne dernier, ces conteneurs servaient à loger les supporters venus du monde entier assister à la Coupe du monde 2022 qui s'est déroulée au Qatar. Ils se présentent sous la forme de box habitables équipés d'un lit, de deux petites fenêtres et de divers espaces de rangement. Une première cargaison de 350 boites a quitté Doha le 12 février comme le précise sur Twitter le Qatar fund for development.

ارسال الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة للمتضررين من #زلزال_سوريا_تركياpic.twitter.com/tuVoccOBua — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) February 12, 2023

Pour les accompagner, le Qatar prévoit également d'envoyer une partie des conteneurs utilisés pour ériger le fameux Stadium 974, construit à l'aide de... 974 caissons métalliques. Une structure déroutante qui avait pour objectif d'adresser un clin d'œil au port de commerce de Doha, située à proximité. L'enceinte, entièrement démontable, avait notamment accueilli le match de l'équipe de France face au Danemark (2-1). Au total, environ 10.000 conteneurs devraient trouver une seconde vie en Turquie et en Syrie et permettre à l'émirat gazier de redorer son image après les polémiques liées aux conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du Mondial.

Des relations cordiales entre Ankara et Doha

Néanmoins, ce geste amical de Doha vis-à-vis d'Ankara n'a rien de surprenant compte tenu des relations chaleureuses qu'entretiennent les deux pays. En 2016, lors du putsch raté contre lui, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait reçu le soutien de l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani.

Ce à quoi Ankara avait répondu en dénonçant sans ambiguïté la mise à l'écart du Qatar par les autres monarchies du Golfe l'année suivante lorsque Doha était accusé d'entretenir des liens avec des réseaux djihadistes d'Al-Qaïda et de Daesh. Enfin, les deux pays soutiennent les mêmes groupes rebelles en Syrie ainsi que les mêmes groupes politiques en Libye.