Séisme en Turquie : Erdogan décrète sept jours de deuil national

Plus de 2.600 personnes ont été tuées dans le sud de la Turquie et en Syrie par un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5, ce lundi 6 février. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété lundi un deuil national de sept jours en Turquie, après ces séismes qui ont fait à ce stade un bilan provisoire de 1.651 morts. Selon ce décret publié par le gouvernement, les drapeaux seront mis en berne jusqu’au coucher du soleil du dimanche 12 février.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Le président turc a également appelé à l'union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d'aide de 45 pays. La communauté internationale s'est en effet mobilisée pour venir en aide aux personnes sinistrées après cette catastrophe naturelle. Du monde entier ont afflué les messages de soutien, du président américain Joe Biden à ses homologues russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping, en passant par le pape François qui s'est dit "profondément attristé", ainsi que les propositions d'aide humanitaire et médicale.