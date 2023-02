Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février a dépassé les 41.000 morts, ont annoncé vendredi des sources officielles et médicales. Le total est désormais de 41.732 personnes ayant perdu la vie : 38.044 en Turquie et 3.688 en Syrie. Les espoirs de trouver des survivants s'amenuisent à mesure que les heures passent.

