Présidentielle américaine : Barack Obama appelle Joe Biden à reconsidérer sa candidature

À quelques mois de l'élection présidentielle américaine, le locataire de la Maison-Blanche Joe Biden a mis en pause sa campagne à cause du Covid. Il a néanmoins réaffirmé qu'il sera bien capable de battre Donald Trump. Reste qu'outre-Atlantique, on se pose de nombreuses questions sur l'état de santé du président. Plusieurs voix se sont élevées ces dernières semaines pour lui demander de se retirer de la course à la présidence. Et il y en a une qui porte plus que les autres, celle de Barack Obama, toujours très influente chez les démocrates.

Un week-end décisif pour Biden ?

Barack Obama dit maintenant ouvertement ce que deux de ses plus proches conseillers répètent dans la presse depuis des semaines : il est temps que Joe Biden s'en aille. Il n'est pas le seul. Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, un ami proche du président, est allé le voir pour lui présenter une situation dans laquelle il risque non seulement sa réélection, mais celle des parlementaires démocrates.

Une trentaine d'entre eux ont déjà appelé publiquement Joe Biden à mettre un terme à sa campagne et de nombreux autres s'y prépareraient si la situation s'éternise. Mais Joe Biden est le seul à pouvoir la débloquer. Pendant les primaires, il a amassé une majorité de délégués qui sont tenus d'entériner sa candidature, sauf s'il les délie de leurs engagements.

Il a encore de fort soutiens dans l'aile gauche de son parti et chez les groupes parlementaires noirs et hispaniques. Le président est actuellement dans sa maison de vacances avec sa femme et son fils qui l'ont encouragé à résister. Mais devant la montée de la pression, ce week-end pourrait être celui où il commence à réfléchir à une sortie digne.