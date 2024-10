Etats Unis : Barack Obama descend dans l'arène pour Kamala Harris

Barack Obama va activement participer à la campagne présidentielle de Kamala Harris en se déplaçant dans plusieurs États-clés, a annoncé l'équipe de la candidate démocrate vendredi. C'est la première fois que l'ancien président, toujours très apprécié, intervient directement dans cette campagne électorale. À 63 ans, Barack Obama demeure une figure influente au sein du Parti démocrate. Bien qu’il ait déjà contribué à récolter plus de 76 millions de dollars pour la campagne, il n’avait jusqu’ici pas pris part aux événements sur le terrain. Son intervention directe pourrait galvaniser certains segments clés de l'électorat, en particulier les jeunes et les Afro-Américains. "Le président Obama estime que les enjeux de cette élection ne pourraient pas être plus importants, et c'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour aider à élire la vice-présidente Harris", a déclaré Eric Schultz, conseiller de l'ancien président, dans un communiqué.

Premier déplacement en Pennsylvanie

Le premier président afro-américain de l'histoire des Etats-Unis effectuera son premier déplacement jeudi à Pittsburgh, bastion industriel de la Pennsylvanie, selon un responsable de la campagne de Kamala Harris. Cet Etat du nord-est est généralement considéré comme le plus important des Etats-clés et pourrait bien décider le 5 novembre du nom du prochain locataire de la Maison Blanche.

Un rôle crucial pour mobiliser les électeurs

L'ancien président avait publiquement manifesté son soutien à Kamala Harris peu après que Joe Biden a annoncé en juillet son retrait de la course présidentielle. Lors de la convention du Parti démocrate en août, à Chicago, il avait décrit Harris comme l'héritière de son propre parcours politique. Il avait alors enflammé la foule avec le slogan "Yes she can", une reprise de son fameux "Yes we can", qui avait marqué sa propre campagne présidentielle en 2008. Barack Obama est perçu comme un atout essentiel pour motiver les électeurs, notamment les jeunes et les communautés afro-américaines, dans une élection qui s'annonce très disputée. L'équipe de campagne de Kamala Harris a indiqué que l'ancien président continuerait de se déplacer dans les États-clés jusqu'au jour de l'élection. Barack Obama avait mis en garde que l'élection de 2024 serait "serrée" dans un pays "divisé".