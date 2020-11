Présidentielle américaine : en Pennsylvanie, les trumpistes digèrent mal la défaite

REPORTAGE

Le vote en Pennsylvanie a offert à Joe Biden les derniers grands électeurs qui lui manquaient pour franchir la barre des 270, et ainsi accéder à la Maison Blanche. Le résultat de l'élection présidentielle américaine est contesté par Donald Trump qui évoque des bulletins arrivés en retard et donc illégaux. Ses électeurs en Pennsylvanie le soutiennent toujours, envers et contre tout. Europe 1 est allée à leur rencontre.

"Ces résultats sont truqués, je ne suis pas bête", lance Helen, promenant sa petite fille devant l’église de Pottsville. Elle refuse de considérer Joe Biden comme le nouveau président élu. "Je prie pour que sa victoire soit retoquée, on verra si Dieu le veut", lâche-t-elle dirigeant sa colère contre la "propagande" des médias : "Ils ont été contre Trump. Il est tellement fait pour notre pays, maintenant on va devenir communiste."

Divisés jusque dans les familles

L’aversion pour Joe Biden se dirige vers ses promesses de sécurité sociale mais aussi vers son programme environnemental. "Les mines nous font vivre depuis toujours", s’emporte John. En effet, sur la route qui mène à Pottsville, les panneaux indiquent que l’on passe devant le "mont charbon" ou qu’on entre dans "forage ville". "La Pennsylvanie produit beaucoup de charbon et son programme mettrait beaucoup de gens au chômage", tonne-t-il, affirmant fièrement se chauffer au charbon.

Face à ces craintes et à un pays fracturé comme jamais, Joe Biden a promis samedi soir d’être un président rassembleur. Annie reste dubitative : "On est divisé jusque dans ma famille, on est des deux côtés de la rive et je ne sais pas comment on va réduire cette distance." L’entreprise de Joe Biden prendra certainement du temps, dit-elle, "mais j’espère que l’on va y arriver !"

Au moment de l’annonce des résultats, Donald Trump jouait au golf. Le président américain est désormais prêt à lancer tous ses avocats dans une bataille juridique pour contester les résultats.