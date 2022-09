Percée de l'extrême droite en Suède : la population entre compréhension et résignation

L'extrême droite commence à s'imposer dans le paysage politique suédois. Le parti populiste des Démocrates de Suède devrait être crédité d'au moins 20% des voix aux élections législatives, dont les résultats définitifs pourraient être connus lundi. Europe 1 s'est rendue dans la capitale, Stockholm, pour recueillir les impressions.

Alors que la pluie s’abat sur Stockholm, Alfonso répare la devanture d’une boutique de vêtements. Si cet ouvrier n'a pas voté pour le parti anti-immigration, il reconnaît les qualités de son leader Jimmie Arkesson. "Il parle bien et sait exactement ce que les suédois veulent entendre. C’est pour ça que les gens votent pour lui", estime-t-il.

"L'immigration, c'est ce qui permet d'engranger le plus de voix"

Historiquement, la capitale suédoise a plutôt tendance à pencher pour les sociaux-démocrates. Néanmoins, à Stockholm, de nombreux électeurs reconnaissent l’échec du gouvernement sur les questions d’immigration et de sécurité. Lucas, cuisinier de 19 ans n’a pas voté dimanche dernier, mais il comprend le vote d’une partie croissante des électeurs. "Ces dernières années, on a accueilli beaucoup d’immigrés, certains font des études et se comportent très bien, mais d’autres traînent dans la rue ou tombent dans la criminalité, et ça les gens n’en peuvent plus".

Peter lui est retraité et s’avoue plutôt résigné face au score des populistes. "L’immigration fait partie du problème, c’est sûr, mais ce n’est qu’un sujet parmi d’autres. Il y a l’environnement, la redistribution des richesses par exemple. Mais bon l’immigration, c’est ce qui permet d’engranger le plus de voix".

En dépit de leur score historiquement haut, les Démocrates de Suède ne sont toutefois pas assurés d’entrer au gouvernement. Cela fera l’objet d’âpres négociations, qui pourraient durer plusieurs mois.