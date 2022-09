Mélenchon en soutien de l’Unione popolare face à l’extrême-droite italienne

Depuis son renoncement à la présidentielle de 2027 et sa mise en retrait de la vie politique nationale, Jean-Luc Mélenchon s’intéresse de plus en plus à la politique internationale. Le leader de la France insoumise retrouve une nouvelle jeunesse dans la lutte contre l’extrême droite Européenne, comme mercredi soir à Rome en Italie, à 15 jours des élections législatives italiennes. Un déplacement pour soutenir la liste d’extrême gauche l'Unione popolare, une reprise de son slogan Union populaire écologique et sociale (Nupes) par son camarade Luigi de Magistris.

Accueilli comme une rockstar

Même jusqu’à Rome, Jean-Luc Mélenchon fait briller ses talents de tribun. Accueilli comme une rockstar, le leader insoumis a clamé son soutien à l’union populaire dans toute l’Europe. Ici en Italie, depuis la chute du gouvernement Draghi, le duel entre l’union de la gauche et la grande favorite d’extrême droite Georgia Melonie, surnommé "la Marine Le Pen italienne" déchaîne les passions.

Impossible donc pour Jean-Luc Mélenchon de manquer ce rendez-vous avec l’histoire. "Il y en a qui m'ont dit 'Mais qu'est ce que tu vas faire là-bas ?' Je vais rester dans mon lit pendant que vous affrontez les fascistes. Mais qui, qui aime la beauté n'aime pas l'Italie, qui est héritier de l'humanisme et n'a pas un devoir absolu à l'égard des Italiens", s'exclame-t-il.

Le futur parrain de la gauche européenne ?

Mais pour l’ancien candidat à la présidentielle, cette stature internationale lui offre surtout une porte de sortie, qu’il considère à sa hauteur. Car Jean-Luc Mélenchon veut s’éloigner des querelles internes de la Nupes ou de sa succession à la tête de la France insoumise, avec l’espoir de devenir un jour, le parrain de la gauche européenne.