Élections législatives en Suède : le bloc de droite et d'extrême droite en passe de l'emporter

La Suède est toujours en attente des résultats définitifs des élections législatives qui ont eu lieu dimanche. Le scrutin est extrêmement serré mais un parti sort déjà largement vainqueur : les Démocrates de Suède (SD), l’équivalent du Rassemblement national en France. Crédité de près de 20% des intentions de vote, le parti arriverait en seconde position, derrière les sociaux-démocrates.

Le parti, autrefois jugé infréquentable, est cette fois sollicité par la droite pour former une majorité. Alors comment expliquer une telle progression ? Europe 1 s'est rendue à Stockholm, auprès de la population.

Une percée historique

Dans le taxi d’Ahmed, sa carte professionnelle fraîchement obtenue il y a six mois trône fièrement sur le tableau de bord. Ce Syrien de 48 ans a fui Alep en 2015 pour trouver refuge en Suède. "Les Suédois sont vraiment bons. Quand on compare aux autres pays, ils sont vraiment accueillants", explique-t-il.

Cet ancien cuisinier a suivi de loin les élections, mais il se dit inquiet par la percée historique du parti de Jimmie Akesson. "Il déteste tous les étrangers et déteste l’islam ! Il ne comprend pas ce qu’est l’islam...", souffle-t-il.

"À chaque élection, le parti progresse"

Dans le centre-ville, les dernières législatives alimentent forcément les conversations en terrasse. Jonas, animateur périscolaire, refuse de nous dire pour qui il a voté, mais s’attendait à ce résultat. "On l’avait vu venir, à chaque élection, le parti progresse, donc je ne suis pas vraiment surpris… Vous avez des gens qui sont déçus de ce qu’est devenue la Suède ces dernières années."

Ici en Suède, l’immigration et l’insécurité ont été au cœur de la campagne. Il faut dire que l’explosion du nombre de fusillades ces dernières années s’est invité dans le débat. Rien que cette année, 48 personnes ont ainsi été tuées par balle dans un pays qui ne compte que 10 millions d’habitants.

Leif, cheveux longs et grisonnants, a vu son pays changer depuis quelques années. "Il y a environ 60 à 70 zones où les policiers ne peuvent plus aller, c’est nouveau dans ce pays, on n’avait jamais connu ça avant", affirme-t-il. Depuis 2010, les Démocrates de Suède ont quasiment quadruplé leur nombre de voix. Ils devraient être dès mercredi, le deuxième parti du pays et la première force de droite du royaume.