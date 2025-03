«On aimerait qu'il soit là» : pour les fidèles venus au Vatican, l'absence du pape François se fait ressentir

Alors que le pape François poursuit son séjour à l'hôpital, nombre de fidèles se rendent au Vatican pour célébrer le début du Carême. Mais l'absence du souverain pontife se fait ressentir dans les cœurs des locaux et des touristes.



Voilà 22 jours que le pape François est hospitalisé suite à des problèmes respiratoires. Une hospitalisation difficile pour les fidèles, qui espèrent que la santé du souverain pontife s'améliore rapidement. Mais, en ce mercredi des Cendres qui marque le début du Carême, son absence est encore plus lourde au Vatican.

Sur la place Saint-Pierre, il y a bien les colonnades qui embrassent les visiteurs, l'Obélisque sous le soleil entouré de ces deux fontaines. Mais Maria, une touriste espagnole accoudée aux barrières, n'a qu'une chose en tête. "Je suis croyante, c'est la première fois que je viens au Vatican et aimerait que le pape soit là... Mais bon, l'important, c'est ça santé et qu'il aille mieux le plus vite possible", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Une absence qui se ressent dans l'atmosphère

Cette trentenaire est suspendue à son téléphone, à l'affût des nouvelles de la santé de son pape. Sur les pavés, un missionnaire indien qui étudie au Vatican observe les visages. "On vit ici depuis huit mois. Et quand le pape François est là, on sent dans l'atmosphère sa présence... Mais, maintenant, quand on vient place Saint-Pierre, on ressent son absence. C'est très triste, on prie pour lui", conclut-il.

Chaque soir à 21 heures, les fidèles se retrouvent ici pour prier pour François, le nez levé vers son balcon, où il n'est pas apparu depuis plus de trois semaines.