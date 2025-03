Le pape se repose après deux crises respiratoires aiguës

Le souverain pontife de 88 ans est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février. Il n'a fait depuis aucune apparition publique. Aucune indication n'a été fournie sur la durée de cette hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

Le pape François, hospitalisé pour une pneumonie des deux poumons avec un pronostic vital qui reste "réservé", "a dormi toute la nuit et continue de se reposer" après avoir subi la veille deux épisodes de crise respiratoire sévère, a annoncé ce mardi matin le Vatican.

Plusieurs alertes

Le souverain pontife de 88 ans est hospitalisé à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février. Il n'a fait depuis aucune apparition publique. Aucune indication n'a été fournie sur la durée de cette hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

Selon son dernier bulletin de santé publié lundi soir, le pape "a présenté deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë, causés par une accumulation importante de mucus endobronchique et un bronchospasme consécutif". Deux bronchoscopies ont été réalisées avec la nécessité d'aspirer d'abondantes sécrétions. Dans l'après-midi, la ventilation mécanique non invasive (par masque à oxygène, ndlr) a été reprise.

François a connu plusieurs alertes depuis son hospitalisation, initialement pour une bronchite. Il a d'abord subi le 22 février "une crise asthmatique prolongée" qui l'a contraint à recevoir de l'oxygène à haut débit via des canules nasales, puis le 28 février "une crise isolée de bronchospasme qui a entraîné un épisode de vomissement avec inhalation et une soudaine aggravation de son état respiratoire".

"Très mauvais signe"

Lundi, le Vatican a souligné que le pape était "toujours resté alerte, orienté et coopératif" lors de cette nouvelle crise. "Il y a des hauts et des bas", a reconnu une source vaticane. Interrogé par l'AFP, Hervé Pegliasco, responsable de la pneumologie à l'hôpital européen de Marseille, souligne qu'"une infection bronchopulmonaire bilatérale à 88 ans, c'est grave". "Il y a un phénomène d'épuisement, parce qu'il est obligé de faire des efforts beaucoup plus importants pour respirer", explique-t-il.

Un diagnostic confirmé par Bruno Crestani, chef du service de pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris : "à 88 ans, être à l'hôpital depuis deux semaines et avoir des épisodes de gêne respiratoire à répétition, c'est très mauvais signe".

Série de problèmes de santé

Depuis son appartement médicalisé, situé au 10e étage de l'hôpital Gemelli, le pape reçoit malgré tout ses plus proches collaborateurs et poursuit son travail les jours où son état le permet. Il a notamment reçu à deux reprises la visite de son secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, et d'Edgar Peña Parra, respectivement N°2 et N°3 du Saint-Siège.

L'hospitalisation du souverain pontife intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années : il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et connu des difficultés à marcher. En surpoids, il souffre de douleurs au genou qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant depuis 2022.

En outre, à l'âge de 21 ans, François a frôlé la mort à cause d'une pleurésie, et le lobe supérieur de son poumon droit a dû lui être retiré.

Interrogations

Le grand âge du pape, ses antécédents, son état "polypathologique", son "excès pondéral", "sont des éléments qui aggravent le pronostic", souligne le Dr Pegliasco.

Ces graves problèmes de santé ont relancé les interrogations sur la capacité de François à assumer ses fonctions et les conjectures sur sa possible démission. Le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altérerait sa lucidité.