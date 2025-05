Léon XIV : le nouveau souverain pontife face au défi des finances du Vatican

En plus des nombreux chantiers qui attendent le nouveau souverain pontife, comme la paix dans le monde, la crise des vocations ou la place de l'Église dans le monde, Léon XIV sera confronté au défi de redresser les finances du Vatican dont le budget s'élève à un milliard d'euros. Mais en quoi consiste-t-il ?

À peine a-t-il revêtu ses habits de souverain pontife que Léon XIV a déjà de nombreux défis qui se présentent devant lui. En plus de devoir répondre aux différentes crises que traverse l'Église, comme la crise des vocations ou la situation dans le monde, le pape doit redresser les finances du Vatican. Mais comment s'organiser le budget du Saint-Siège ?

Un déficit annuel évalué entre 30 et 70 millions d'euros

Pour le savoir, il faut regarder du côté des recettes. C'est le denier de Saint-Pierre, un fond alimenté par une quête mondiale organisée chaque année à la fin du mois de juin, qui alimente les caisses du Vatican. À cela, vont s'ajouter les dons, les legs de particuliers, ainsi que les sommes versées par les diocèses et les revenus liés au tourisme.

Du côté des dépenses, le Vatican a un fonctionnement classique. Comme tout autre État, il doit payer ses salariés et ses retraités, soit environ 5.000 personnes. Le fond de retraite d'ailleurs représente un gouffre financier d'au moins 350 millions d'euros.

S'ensuivent les coûts administratifs et les dons à des œuvres caritatives. Et pour remédier au déficit annuel, évalué entre 30 et 70 millions d'euros, le pape François avait pris quelques mesures comme la fermeture de 5.000 comptes bancaires suspects, la diminution des salaires des cardinaux, payés environ 4.500 euros par mois, ainsi que la vente de patrimoine. En 2018, le pape avait même vendu une Lamborghini pour plus de 700.000 euros.