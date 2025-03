«J'essaie de retourner à l'essentiel» : ces jeunes catholiques qui se séparent de leur téléphone pour mieux vivre le Carême

Les catholiques entament ce mercredi 5 mars le Carême, une période de jeûne qui ne concerne pas seulement la nourriture mais aussi nos appareils numériques pour certains jeunes qui décident de réduire leur utilisation. Europe 1 est allée à leur rencontre.

Un temps fort pour les catholiques. La période du carême qui précède Pâques, est marquée par le jeûne, la pénitence et le partage. Il semble d’ailleurs avoir évolué avec son temps. Pour de nombreux jeunes catholiques, le Carême ne concerne plus seulement le fait de se priver de sucreries et de viande mais va au-delà de ces privations en passant par l’utilisation du portable et donc des réseaux sociaux.

Un Carême aussi numérique

Éteindre son téléphone après 22 heures ou délaisser les réseaux sociaux, les jeunes catholiques vivent avec leur temps et adaptent leurs pratiques du Carême. “Qu'est-ce qui pourrit notre quotidien et qui nous empêche de nous rapprocher du Seigneur, je pense que c'est en partie les réseaux”, explique une jeune femme. “J'essaie de retourner à l'essentiel, de me rapprocher du Seigneur pour être vraiment prête pour sa résurrection parce qu'il va mourir sur la croix pour nous et du coup, ça passe par se priver aujourd'hui des écrans”, confesse Anne, étudiante de 22 ans.

Éteindre son téléphone pour raviver sa foi

Le souhait de beaucoup de jeunes catholiques pendant ce carême est d’abandonner certaines mauvaises habitudes et de revoir un mode de vie qui les éloigne de leur foi. C’est le cas de Florence, âgée de 26 ans. “Ça me permet de faire un peu un check de ma vie. Moi, c'est vraiment mon temps préféré”, exprime-t-elle. Face à ces choix et ce dévouement de la part des jeunes, le Père Vincent de Mello, prêtre au Diocèse de Paris, est impressionné. “Pas d'alcool, pas de séries ou pas d'écran... Je suis assez impressionné moi-même de voir comment ils prennent les choses très au sérieux”, s’exclame le prêtre.

La question est de savoir si cette jeunesse tiendra ses résolutions jusqu'au 19 avril, samedi saint qui marquera la fin du Carême.