Nucléaire iranien : des discussions "positives" entre Paris et Téhéran

Sa venue a bousculé un G7 déjà soumis à toutes les turbulences. Dimanche après-midi, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a atterri à Biarritz, à l'invitation de Paris. Il en est reparti en début de soirée.

Un entretien était prévu avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Il a duré environ trois heures, à la mairie de Biarritz. Mais le ministre a également pu voir Emmanuel Macron pendant une trentaine de minutes, selon l'Élysée, ainsi que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, comme le montrent des photos postées sur Twitter.

Iran's active diplomacy in pursuit of constructive engagement continues.



Met @EmmanuelMacron on sidelines of #G7Biarritz after extensive talks with @JY_LeDrian & Finance Min. followed by a joint briefing for UK/Germany.



Road ahead is difficult. But worth trying. pic.twitter.com/oXdACvt20T