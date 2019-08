Un avion officiel iranien transportant le ministre des Affaires étrangères atterrit à Biarritz où se tient le G7

Un avion officiel iranien s'est posé dimanche à 14h13 sur l'aéroport de Biarritz, dans le Sud-Ouest de la France, qui accueille le sommet du G7 où la crise du nucléaire iranien est largement débattue, selon le site de suivi du trafic aérien Flightradar24. Téhéran a indiqué peu après que son ministre des Affaires étrangères était arrivé dans la ville balnéaire, ce qu'a confirmé la présidence française.

L'avion est celui du ministre iranien des Affaires étrangères

D'après l'historique de l'appareil fourni par le site, cet avion s'est rendu ces derniers jours dans les capitales européennes visitées par le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamamd Javad Zarif. Vendredi, jour où Mohamamd Javad Zarif était à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, l'avion a fait la liaison Paris-Téhéran, avant de faire Téhéran-Biarritz dimanche. Plus tôt dans la semaine, il était dans les capitales scandinaves où se trouvait le ministre iranien.

Téhéran a confirmé peu après son atterrissage que l'avion transportait bien Mohamamd Javad Zarif. La présidence française l'a confirmé.

Toujours des divergences au G7

Le dossier explosif du nucléaire iranien est un des principaux points du sommet du G7, qui réunit plusieurs des acteurs de cette crise : les pays européens et le Japon, signataires de l'accord de 2015 encadrant les activités nucléaires de Téhéran, et les Etats-Unis qui ont dénoncé cet accord et infligé des sanctions économiques à l'Iran, provoquant une escalade de la tension dans cette région particulièrement inflammable. Le président américain Donald Trump et les dirigeants européens continuaient dimanche de diverger sur ce point.

Après en avoir discuté longuement samedi soir lors d'un dîner informel avec ses partenaires, le président français a cru pouvoir annoncer avoir obtenu l'accord de tous (donc Donald Trump compris) pour parler à l'Iran d'une même voix. Mais le président américain a quelques heures plus tard démenti que les pays du G7 se soient mis d'accord sur un message commun à transmettre à l'Iran. "Je n'ai pas discuté de cela", a-t-il dit en réponse à des journalistes. Peu après, le président français s'est adressé à la presse pour tenter à nouveau d'aplanir les dissensions avec les Etats-Unis.