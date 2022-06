Météo : le lourd bilan des orages qui ont frappé la France samedi

Près de 50.000 impacts de foudre sur la France en 24 heures selon Météo France. Voilà ce qui est tombé sur la tête de l'hexagone ce samedi. Ce dimanche midi, toutes les vigilances sont donc levées mais cet épisode météorologique a fait de nombreux dégâts et même un drame samedi soir avec le décès d'une femme à Rouen. La trentenaire a semble-t-il été emportée par les eaux et son corps a été retrouvé sous une voiture. Le ministre de l'Intérieur déplore également 15 blessés dont deux graves et 15.000 personnes étaient toujours privées d'électricité ce dimanche matin.

A Paris, les 40.000 festivaliers du We Love Green ont été priés de rentrer chez eux samedi soir, après plusieurs heures passées sous des trombes d'eau. "On était sous des arbres, on essayait de s’abriter quelque part mais on ne trouvait pas où aller. On a réussi à choper une petite place, mais là on est trempés !", témoigne l'un des fêtards.

Des vignes complètement détruites

De leur côté, les agriculteurs durement touchés n'avaient pas vraiment le cœur à la fête. "Une vraie catastrophe", a même déclaré ce dimanche matin Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles). Depuis le début de cet épisode orageux, la grêle s'est abattue sur des bâtiments agricoles, des champs de blé, et des vignes. 4.000 hectares sont touchés rien que dans le Bordelais, soit plusieurs dizaines d'exploitations.

"Des vignes ont été totalement hachées, devenues quasiment comme en hiver. Certaines propriétés ont tout perdu , c'est très rude moralement. C'était un orage extrêmement dévastateur. On a besoin d'épauler ces vignerons et d'être auprès d'eux en ce moment", a déclaré Bernard Farges, vigneron président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

Il demande la mobilisation des aides classiques de l'Etat et surtout une réforme des assurances. Elles doivent selon lui être adaptées désormais au changement climatique qui frappe directement ces entreprises.