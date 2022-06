Orages : Météo France place 60 départements en vigilance orange ce samedi

Peu de régions vont échapper aux orages, annonce Météo France ce samedi. Après une accalmie ce matin, cet après-midi, des orages parfois violents vont se développer sur les Pays de Loire, la Normandie, l'Île-de-France, le Massif Central et le sud-ouest du pays. Dans la soirée, ils gagneront le Centre, la Bourgogne, la Lorraine, la Champagne et la Picardie, précise l'institut météorologique. Au total, 60 départements sont placés en vigilance orange aux orages.

40 à 60 mm de précipitations attendus

Une "très forte activité orageuse cet après-midi et samedi soir des côtes de Manche au Nord-est et jusqu'au sud-ouest de pays." Ces orages seront accompagnés de pluies intenses, localement 40 à 60 mm en peu de temps, de violentes rafales de vent et de grêle. Le risque de grosse grêle est important en particulier sur le Sud-ouest et le Massif Central.

Les régions du Sud-Est entre le Golfe du Lion, les Alpes et la Corse sembleront encore épargnées avec le maintien d'un temps chaud avec éclaircies, même si l'on ne pourra exclure un orage sur le relief alpin.

Du côté des températures, au lever du jour, elles seront comprises entre 11 et 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 19 degrés sur la moitié sud et atteindront jusqu'à 22 degrés en Corse. L'après-midi, il fera encore chaud dans l'ensemble, notamment sur le quart sud-est avec 30 à 34 degrés, mais pas plus de 19 à 25 degrés près des côtes de la Manche et atlantiques. Il faudra compter 25 à 29 degrés ailleurs en général.