Orages : une femme retrouvée morte, foyers privés d'électricité... Le point sur les intempéries

Grêle, vent, orage... La pluie est tombée des Pyrénées jusqu'à la frontière belge cette nuit. À Rouen, d'importantes averses orageuses ont inondé les rues en quelques minutes, provoquant la mort d'une femme, retrouvée sous sa voiture, prise au piège par un torrent d'eau. À Versailles, 60 cm de pluie ont également surpris les riverains du quartier Saint-Louis. Même constat à Poissy où le maire de la commune, Karl Olive, dresse ce matin le premier bilan des dégâts. "Il y a eu beaucoup de trombes d'eau. On a écourté la fête de la jeunesse", raconte-t-il.

700 interventions de pompiers

Alerté par la préfecture vendredi soir d'un épisode orageux important tout au long de la journée, Karl Olive avait pris la décision de fermer les parcs et les jardins.

Autre annulation, celle des concerts de la soirée du festival de musique We Love Green, dans le bois de Vincennes, près de Paris. 40 000 spectateurs ont dû quitter les lieux, aussi surpris par la violence de l'orage. "Tout d'un coup, la pluie est tombée alors qu'il faisait super chaud et l'orage a commencé", raconte une festivalière. "Mais au début, tout allait bien, personne ne s'affolait. Les gens cherchaient des K-way, voulaient des parapluies, ils troquaient."

>> LIRE AUSSI - La France touchée par de violents orages, une femme retrouvée morte à Rouen

Le réseau SNCF connaît aussi d'importantes perturbations en Picardie et en banlieue parisienne. Au total, plus de 700 interventions de pompiers ont eu lieu samedi, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui tiendra dimanche matin un point presse à 9 heures pour dresser le bilan de cet épisode orageux en France.

Dimanche, le temps orageux se décalera sur le Nord et l'Est, mais l'activité diminuera peu à peu, selon les prévisions de Météo-France. Des Hauts de France au Grand-Est, en début de journée, des orages encore forts seront toujours possibles, avec des pluies parfois intenses, de fortes rafales de vent et un risque de grêle, mais au cours de la matinée l'activité orageuse sera en diminution.

La vigilance orange est maintenue pour une vingtaine de départements, contre 65 samedi. 5.000 foyers restent privés d'électricité.