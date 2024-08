Mahmoud Abbas annonce devant le Parlement turc qu'il va se «rendre à Gaza»

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a annoncé jeudi devant le Parlement turc sa décision de se "rendre à Gaza" avec d'autres dirigeants palestiniens. "J'ai décidé de me rendre à Gaza avec d'autres dirigeants frères palestiniens", a déclaré le président du Fatah devant les députés turcs qui l'ont acclamé debout.

"J'irai. Même si cela doit me coûter la vie"

"J'irai. Même si cela doit me coûter la vie. Notre vie ne vaut pas plus que celle d'un enfant. La victoire ou le martyre", a-t-il martelé, précisant qu'il se rendra ensuite "à Jérusalem, notre capitale éternelle". "Gaza nous appartient et nous n'accepterons aucune proposition visant à la diviser", a-t-il également prévenu. Mahmoud Abbas, qui réside à Ramallah, en Cisjordanie, est arrivé en Turquie mercredi à l'invitation des autorités turques.

Il a été convié à s'adresser au Parlement à Ankara qui entendait ainsi répondre à l'invitation faite par le Congrès américain au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan dénonce avec virulence la conduite d'Israël dans la guerre déclenchée par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. "Je viens devant vous porteur d'un message de la part de mon peuple qui subit un immense désastre" a entamé Mahmoud Abbas devant les députés turcs et un portrait du chef politique du Hamas assassiné à Téhéran, Ismaïl Haniyeh, déposé couvert de roses au premier rang.