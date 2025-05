Minerais : Zelensky salue l'accord «véritablement équitable» signé avec Washington

Washington et Kiev ont scellé un vaste partenariat pour l'accès aux ressources ukrainiennes. Un accord, en négociation depuis plusieurs semaines, salué ce jeudi par Volodymyr Zelensky qui l'a qualifié de "véritablement équitable" et qui "crée des opportunités d'investissements significatifs" dans le pays.

"L'accord a changé de manière significative au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissements significatifs en Ukraine", a déclaré M. Zelensky dans son adresse quotidienne.

"Un fonds "pour investir en Ukraine et gagner de l'argent ici"

Il a souligné que le document ne prévoyait pas de dette initiale de l'Ukraine envers les États-Unis, comme le voulait initialement le président américain Donald Trump, et visait la création d'un fonds "pour investir en Ukraine et gagner de l'argent ici".

Cet accord concerne l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz en Ukraine, à laquelle pourront avoir accès les entreprises américaines. Il arrive après de difficiles négociations et des tensions entre Kiev et Washington qui avaient culminé dans une joute verbale entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, fin février.

Il intervient en parallèle à de multiples tractations diplomatiques en cours pour trouver une issue au conflit en Ukraine, plus de trois ans après son déclenchement par la Russie. Selon diverses estimations, l'Ukraine concentre environ 5% des ressources minières mondiales, mais toutes ne sont pas exploitées ou facilement exploitables. D'autres sont en territoires occupés par Moscou ou menacés par l'avancée des forces russes.