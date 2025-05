Grèce : enquête sur une affaire d'espionnage militaire russe présumé

Un homme de 59 ans a été arrêté en Grèce, dans la ville portuaire d'Alexandroupolis, dans le nord-est du pays. Il est soupçonné d'avoir photographié pour le compte de la Russie des convois de ravitaillement pour l'Ukraine. L'homme "a avoué avoir pris des photos et des vidéos de matériel militaire".

La police grecque a annoncé avoir arrêté un homme 59 ans dans la ville portuaire stratégique d'Alexandroupolis, dans le nord-est du pays, où il est soupçonné d'avoir photographié pour le compte de la Russie des convois de ravitaillement pour l'Ukraine. Il a été présenté vendredi à un juge d'instruction, a indiqué à l'AFP une source policière.

Des éléments envoyés "via une application cryptée"

Dans un communiqué, la police a précisé que le suspect, un Grec d'origine géorgienne, avait été arrêté mardi lors d'une opération des services de renseignement. L'homme "a avoué avoir pris des photos et des vidéos de matériel militaire" et avoir agi "pour le compte d'une autre personne à laquelle il a envoyé les séquences via une application cryptée", ajoute la police dans son communiqué.

La source policière a indiqué à l'AFP que le quinquagénaire, qui a expliqué être un peintre en bâtiment, visait les convois militaires vers l'Ukraine, d'après les images récupérées sur son téléphone portable. Cette source a ajouté que le suspect, qui avait servi dans l'armée russe dans sa jeunesse, avait apparemment été enrôlé par le service de renseignement militaire russe GRU par le biais d'un intermédiaire.

Un Géorgien lié avec le crime organisé

Selon des médias grecs, cet intermédiaire serait un Géorgien ayant des liens avec le crime organisé et vivant en Lituanie. Malgré ses liens historiques avec la Russie, la Grèce a soutenu l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Le port grec d'Alexandroupolis est une porte d'entrée essentielle pour les militaires américains qui transportent des fournitures en Europe dans le cadre d'un pacte de défense mutuelle.