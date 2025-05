Une mère sud-africaine reconnue coupable d'avoir vendu sa fille de 6 ans

Racquel "Kelly" Smith, une mère sud-africaine, a été reconnue coupable vendredi par la justice de son pays de traite d'êtres humains et d'enlèvement pour avoir "vendu" sa fille de 6 ans, dans une affaire qui a suscité l'indignation nationale.

Une mère-sud africaine a été reconnue coupable vendredi par la justice de son pays de traite d'êtres humains et d'enlèvement pour avoir "vendu" sa fille de 6 ans, dans une affaire qui a suscité l'indignation nationale. Plusieurs témoins ont déclaré au cours du procès, qui a duré deux mois, que Racquel "Kelly" Smith leur aurait révélé avoir "vendu" sa fille Joshlin en février 2024, affirmant notamment avoir reçu 20.000 rands (1.085 dollars).

Le juge Nathan Erasmus a déclaré que les témoignages de 35 témoins de l'accusation l'avaient conduit à déclarer Mme Smith, 35 ans, et ses deux coaccusés – un petit ami et un ami commun – coupables de traite d'êtres humains et d'enlèvement. "Il est évident qu'il y a eu des paiements, ou du moins des promesses de paiements", a-t-il déclaré, accusant Racquel Smith de considérer sa fille, âgée de six ans lors de sa disparition, comme une "marchandise".

Le procès s'est tenu dans une salle communautaire de la petite ville de pêcheurs de Saldanha Bay, à environ 135 km au nord du Cap, où l'affaire a suscité l'indignation. Des foules s'étaient rassemblées à l'extérieur, scandant : "Nous voulons le retour de Joshlin", et le verdict a été accueilli par une salve d'applaudissements.

Le juge a ajourné l'audience pour le prononcé de la peine

De nombreux habitants avaient participé avec la police aux recherches pour retrouver l'enfant dans leur quartier défavorisé. Le juge a ajourné l'audience pour le prononcé de la peine, qui pourrait aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Racquel Smith a d'abord suscité la sympathie après la disparition de sa fille. Des photos montrant les yeux verts de Joshlin, son large sourire et ses couettes brunes ont inondé les médias.

L'affaire a notamment attiré l'attention du ministre des Sports, Gayton McKenzie, qui a offert une récompense d'un million de rands (54.000 dollars) pour la restitution "saine et sauve" de l'enfant. Mais l'affaire a pris une toute autre tournure lorsque les procureurs ont allégué que Mme Smith avait vendu sa fille à un guérisseur traditionnel, intéressé par les yeux et le teint clairs de l'enfant.

Le tribunal a appris que Racquel Smith, qui a deux autres enfants, semblait inhabituellement calme et indifférente durant les intenses recherches pour retrouver Joshlin. Des détails explosifs ont été révélés devant le tribunal, notamment lors des déclarations de l'enseignante de la jeune fille et d'un pasteur auquel la mère avait parlé du projet de "vente" de son enfant en 2023.