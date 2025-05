Le prince Harry dit vouloir une «réconciliation» avec la famille royale mais un retour «impossible» au Royaume-Uni

En froid avec la famille royale depuis quatre ans, le prince Harry a exprimé vendredi son souhait de renouer le dialogue. Le duc de Sussex a toutefois affirmé qu’il lui était impossible de revenir vivre au Royaume-Uni avec sa femme et ses enfants, faute de protection policière.





Le prince Harry, en rupture avec la famille royale depuis 2020, a dit vendredi souhaiter une réconciliation avec sa famille et regretter de ne pouvoir revenir au Royaume-Uni avec sa femme et ses deux enfants.

"Certains membres de ma famille ne me pardonneront jamais d'avoir écrit un livre... mais j'aimerais beaucoup me réconcilier avec eux", a déclaré le duc de Sussex à la BBC, ajoutant ne pas pouvoir "imaginer un monde dans lequel je ramènerais ma femme et mes enfants au Royaume-Uni", après avoir perdu un recours en justice concernant sa protection policière.

