Macron en Russie : «Il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il va résoudre la crise ukrainienne»

INTERVIEW

Emmanuel Macronse rendra le lundi 7 février en Russie et le mardi 8 février en Ukraine , a annoncé l'Élysée vendredi matin. Une manière pour le chef de l'Etat de tenter de parvenir à une désescalade dans la crise ukrainienne. "Il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il va résoudre la crise ukrainienne en allant voir M. Poutine", a grondé Jean-François Copé sur Europe 1.

Plus à gagner ou plus à perdre ?

Depuis plusieurs semaines, les ukrainiens se préparent à une possible invasion de leur territoire par la Russie. Certains habitants préparent leur "sac d'urgence ", d'autres apprennent le maniement des armes et des explosifs . "Tout le monde sait que M. Poutine n'a besoin de personne pour prendre une décision qui lui appartient et sur laquelle on a aucune manière de peser", a commenté le maire de Meaux dans Europe Matin vendredi.

Une situation comparable à une partie d'échecs pour Jean-François Copé. "Emmanuel Macron peut aller le voir 10 fois, mais à la minute où M. Poutine prendra sa décision, il lui appartiendra de savoir s'il a plus à gagner ou à perdre", a-t-il lancé en faisant référence aux possibles sanctions économiques et au désordre que cela pourrait provoquer à l'est de l'Europe.