Ukraine : des civils apprennent le maniement des armes et des explosifs, en cas d’invasion

A Kharkiv , à 40 kilomètres de la frontière, une centaine d'hommes en treillis, la main sur le cœur, ont la mâchoire serrée. Au son de l'hymne ukrainien , Radionne, 20 ans, vit son premier jour dans les rangs militaires. L'air juvénile et le corps trop maigre pour son uniforme, il sait monter et démonter une kalachnikov. Mais le jeune homme n'a encore jamais appuyé sur la détente. "Il y a deux options en cas d’invasion : courir ou résister", glisse-t-il.

Savoir monter son arme en 25 secondes

"J'ai décidé que j’allais résister, je ne peux pas quitter ma ville natale et tout ce qui m'est cher... Laisser les chars russes rouler tranquillement dans ces rues", confie-t-il.

A Kharkiv, ces hommes peuvent aussi suivre des leçons théoriques sur les mines. Un cours fait d'ailleurs sursauter l'assistance mais Vladimir, un père célibataire à la barbe grisonnante, reste de marbre. Sur son dos, l'uniforme d'un ami blessé au combat. "Depuis 8 ans, je sais que la guerre peut venir jusqu’à chez moi. Aujourd’hui je n'ai plus peur", s'exclame-t-il.

© Marion Gauthier

"En 2014 et 2015, c'était effrayant, très effrayant, mais cette peur s'est transformée en une ferme volonté de me défendre", certifie Vladimir. Ces hommes sont de plus en plus nombreux à s'enrôler dans ces rangs, sous la pression des troupes russes à la frontière, comme le note un capitaine. "Un grand pourcentage de la population est prêt à se défendre activement ! Les gens comprennent qu'il y a une menace d'invasion", clame-t-il.

Ici, les nouveaux combattants apprennent à monter une arme en 25 secondes, à la démonter en 17 secondes. En cas d’alerte, les réservistes ont 48h pour "accomplir leur devoir", expose-t-il.