Crise ukrainienne : les habitants de Kiev préparent leur «sac d'urgence»

REPORTAGE

Le déploiement de 8.500 soldats américains en Europe de l'Est pour faire face au risque d'invasion russe en Ukraine pourrait arriver prochainement, a annoncé vendredi Joe Biden , mettant ainsi la pression sur Moscou. Mais le président des Etats-Unis affirme que la voie diplomatique reste ouverte. Pourtant, à Kiev, certains Ukrainiens, même éloignés de la frontière, préparent leurs affaires pour évacuer. Notre envoyé spéciale pour Europe 1 s'est rendue sur place et a rencontré Olena, une quadragénaire qui a déjà bouclé un "sac d'urgence".

"Vous n'êtes jamais vraiment préparé" à la guerre

Deux passeports, des chaussettes, quelques médicaments et de quoi manger un ou deux jours... Dans le petit sac à dos qu'elle laisse en évidence à l'entrée de son domicile, chaque élément a sa place. "Préparer ce sac et savoir qu'il est prêt est le plus important, faire des choses pas à pas vous procure un soulagement, c'est dur de penser plus loin", confie-t-elle.

Pour faire son sac, Olena s'est appuyée sur des listes relayées par des médias nationaux, les mêmes médias qui lui rappellent sans cesse les tensions à la frontière. "C’est les montagnes russes...", regrette-t-elle. "Quand mon père et ma mère m’appellent et me demandent quoi faire, où se cacher, je réalise que je n’ai aucun endroit où les mettre en sécurité, et ça, ça me stresse… La guerre est quelque chose à laquelle vous n’êtes jamais vraiment préparé."

C’est le deuxième sac qu’elle prévoit. Le premier a été bouclé en 2014, lorsque la Russie annexait la Crimée. Olena soupire et rêve une vie sans ces "sacs d’urgence".