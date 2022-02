En Ukraine sévit une guerre psychologique avec la Russie

On parle d'une guerre psychologique. Les menaces de la Russie sur l'Ukraine chamboulent le quotidien de ses habitants. A tel point que, à Sloviansk, dans le Donbass, les élèves de la ville et le personnel de tous les établissements scolaires viennent d’être évacués. Le message est arrivé en mairie un matin : toutes les écoles sont minées, près de 16.000 élèves en danger. "Le professeur a appelé et a dit qu'il était urgent de récupérer les enfants", a raconté Lilyane à Europe 1. "Un professeur a appelé pour que je vienne en urgence." La mère de famille semble émue et soupire parfois... même souvent.

"Bien sûr, mon cœur a tremblé", poursuit-elle à notre micro. "J'avais peur pour mes enfants. Dans d'autres pays, les enfants vivent sans alerte à la bombe… mais l'Ukraine est notre patrie, telle qu'elle est."

Vent de résignation à l’Hôtel de ville

La conseillère du maire de Sloviansk parle d’une "déferlante" de fausses alertes en Ukraine . 70% d’entre elles seraient données des territoires séparatistes voisins… ou de la Russie. "On n'a jamais vu ça !", s'est exclamé Svet. "La Russie essaie de semer la panique dans la population civile, parce que les enfants sont la chose la plus précieuse que tout le monde ait. Elle veut mettre les gens dans un tel état de peur qu’ils seraient prêts à tout pour que ça s’arrête."

Mais ici, les nerfs sont solides. La ville a été bombardée, puis occupée pendant 3 mois par les pro-russes, en 2014. Pour Svet, cela s'apparente à une "vaccination" contre la panique.